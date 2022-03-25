“Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?” - Зеленський емоційно звернувся до прем’єр-міністра Угорщини

Український президент наголосив, що масові вбивства, про які нагадує меморіал на набережній у Будапешті, тепер повторюються в Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, закликав угорського лідера не вагатися з прийняттям рішень щодо санкцій, коли в Україні російські окупанти займаються масовими вбивствами.

Про це він говорив у четвер, 24 березня, у своєму зверненні до Європейської Ради.

Дякуючи за підтримку країнам Євросоюзу, Зеленський зупинився, коли заговорив про Угорщину. Після короткої паузи він звернувся до прем’єр-міністра цієї країни Віктора Орбана із емоційним закликом раз і назавжди вирішити, на чиїй стороні Угорщина.

Також читайте Угорщина не буде постачати до України зброю - Орбан

Зеленський зауважив, що багато разів був в угорській столиці і відвідував меморіал жертв Голокосту - символічні ряди взуття на набережній Дунаю.

"Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш — сходи на свою набережну, подивись на те взуття і ти побачиш, як масові вбивства можуть повторитися. Це сьогодні робить Росія. Те саме взуття - в Маріуполі. Там такі ж самі люди — дорослі і діти, і дідусі, і бабусі. І їх там тисячі. І цих тисяч вже нема", - говорив український президент.

Зеленський підкреслив, що Віктор Орбан зараз не повинен сумніватися, а приймати рішення як лідер суверенної держави.

"Ти вагаєшся - вводити санкції чи ні. Вагаєшся, пропускати зброю чи ні. Торгувати з Росією чи ні. Немає часу вагатися, час вже вирішувати. Ми віримо в вас, нам потрібна ваша підтримка. Ми віримо в твій народ, в Європейський союз", - наголосив президент України.

Нагадаємо, Угорщина відмовилася постачати зброю Україні навіть на тлі російського вторгнення,

Читайте також: