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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Посли ЄС зустрілися з заступником Лаврова: чи вдалося зрушитися у відновленні переговорів

Російський дипломат звинуватив послів європейських країн у «деструктивній політиці».

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Голова МЗС РФ Сергій Лавров

Голова МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Посли Німеччини, Франції та Великої Британії зустрілися в Москві з заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним для відновлення переговорів між Києвом і Москвою. Під час зустрічі російський дипломат накинувся зі звинуваченнями в розпалюванні війни через військову допомогу.

Про це повідомляє російське МЗС.

Заступник міністра закордонних справ у звичній манері звинуватив послів європейських країн у «деструктивній політиці». Він поскаржився, що Берлін, Париж і Лондон начебто заохочують Україну продовжувати війну, яку розв’язав Путін.

Також Галузін заявив послам, що Росія нібито шукатиме «політико-дипломатичне врегулювання», щоб усунути «першопричини» війни.

Спроби Європи відновити мирні переговори щодо України — що відомо

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що посли Великої Британії, Франції та Німеччини звернулися щодо зустрічі з його заступником. Посіпака кремлівського режиму погодився на ініціативу європейських послів.

Цьому передувала зустріч лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та президента Володимира Зеленського. Після переговорів вони опублікували спільну заяву, в якій представили п’ять умов миру в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
175
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