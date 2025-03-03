Посол Британії в США закликав Україну першою припинити вогонь: що кажуть у Лондоні

Новий посол Великої Британії в США Петер Мандельсон привернув увагу британських та українських політиків, зробивши суперечливу заяву. Він вважає, що Україна повинна першою взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню і закликати Росію слідувати її прикладу.

Про це передає The Guardian.

Мандельсон заявив, що для завершення війни в Україні "потрібне дуже радикальне перезавантаження".

"Перезавантаження має полягати в тому, щоб США та Україна повернулися на одну сторінку. І президент Зеленський повинен висловити свою однозначну підтримку ініціативі президента Трампа, щоб покласти край війні та встановити справедливий і міцний мир", — сказав дипломат.

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На його думку, європейці також повинні підтримати заклики до припинення вогню. Посол вважає, що Україна повинна першою взяти на себе зобов’язання щодо припинення вогню і кинути виклик росіянам.

Це викликало гнівну реакцію у Великій Британії. Джеймс Клеверлі, колишній міністр закордонних справ від консерваторів, заявив: "Посол Великої Британії у Вашингтоні не повинен висловлювати власну думку, він повинен висловлювати думку уряду Великої Британії".

Один із лідерів "Ліберальних демократів", Ед Дейві, зауважив, що посол Британії у Вашингтоні має дбати про те, щоб США захищали українських союзників, а не вказувати президенту Зеленському, що робити.

Заступник міністра збройних сил Сполученого Королівства Люк Поллард у коментарі Sky News розкритикував заяви Мандельсона, заявивши, що слова дипломата не відображають політику Великої Британії.

Нагадаємо, вчора, після лондонського саміту президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція і Британія пропонують місячне перемир'я в Україні "в повітрі, морі та енергетичній інфраструктурі". Британський прем'єр Кір Стармер уточнив, що це рішення так і не погодили.

Також повідомлялося, що Велика Британія готова закрити небо над Україною заради мирної угоди.

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