Посол Данії назвав час, коли винищувачі F-16 з’являться в Україні

Україна отримає від Данії всі літаки, про які раніше домовились лідери країн.

Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен запевнив, що його країна передасть винищувачі F-16 Повітряним силам ЗСУ влітку.

Про це він заявив у неділю, 21 квітня, в ефірі національного телемарафону.

"Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", – сказав він, не уточнивши, скільки саме літаків передає Данія.

За його словами, Данія оновлює свій парк винищувачів і на заміну літакам, які отримає Україна, прибудуть новітні винищувачі F-35.

“Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", – заспокоїв він, уточнивши, що літаки точно будуть влітку.

Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявила про готовність передати Україні 19 винищувачів F-16.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо повідомив, що винищувачі F-16 будуть в Україні ще до літа.

Читайте також: