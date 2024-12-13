Посол Франції відповів, чи продовжить країна постачання Україні далекобійних ракет SCALP

Дипломат додав, що військові об'єкти на території Росії є легітимними цілями для української армії.

Франція продовжує постачати Україні далекобійні ракети SCALP та підтримує удари по військових цілях на території Росії.

Про це повідомив посол Франції в Україні Гаель Весьєр в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

"Так, ми продовжуємо надавати ракети SCALP. У нас їх не так багато, і ми маємо закупити ще, тому на це потрібен певний час. Це також ускладнюється тим, що ми маємо забезпечити належний захист нашої країни. Але ми робимо все, що можемо, і ми відправляємо в Україну нові французькі ракети SCALP, Велика Британія постачає Storm Shadows, а американці - ATACMS", - заявив посол.

Відповідаючи на питання про використання французької зброї для ударів по Росії, посол зазначив, що військові об'єкти на території Росії є легітимними цілями для української армії.

"У нас не було жодної "червоної лінії" в цьому питанні, і військові цілі на території Росії є легітимними. Україна має право націлюватися на російські військові потужності, тому що це божевільна ситуація, коли росіяни можуть атакувати Україну з території Росії, а Україна не може усунути цю загрозу. Це було б несправедливо", - зазначив посол.

Нагадаємо, Данія прискорює надання Україні нових артсистем.

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