Посол Франції пояснив позицію щодо миротворців в Україні

Французький посол заявив, що рішення запросити миротворців або іноземні війська є суверенним правом України, і Москва не може цьому перешкоджати

Російська Федерація не має жодних правових або політичних підстав висувати вимоги Україні щодо того, чи може вона запрошувати іноземні війська на свою територію.

Таку позицію висловив посол Франції в Україні Гаель Весьєр в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Він озвучив цю думку, коментуючи можливу реакцію європейських партнерів у разі, якщо Москва спробує поставити під сумнів присутність міжнародного військового контингенту в Україні під час майбутніх мирних переговорів.

За словами дипломата, рішення запросити союзницькі сили є виключно суверенним правом української держави.

«Жодна країна, зокрема Росія, не може диктувати умови суверенній Україні. Якщо Київ ухвалює рішення запросити партнерів для розміщення військ, це повністю відповідає його суверенним повноваженням, і підстав для заперечень не існує», — наголосив Весьєр.

Він також зазначив, що у разі спроб використати це питання як привід для зриву домовленостей про припинення вогню відповідальність за блокування переговорного процесу ляже саме на російську сторону.

На переконання французького посла, ключові та складні теми безпеки мають обговорюватися у форматі прямих перемовин за участі України, Росії, країн Європи та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше посадовці в ЄС повідомили, що до України можуть прибути від 15 до 30 тисяч західних миротворців. Основну частину сил нададуть Франція та Велика Британія, Туреччина забезпечуватиме безпеку Чорного моря.

Також Міністерство національної оборони Туреччини пояснило умови, за яких країна готова направити війська до України у складі миротворчих сил.