Посол Індонезії в ОАЕ заявив про згоду Путіна та Зеленського відвідати саміт G20: що кажуть в ОП

Є ймовірність, що Зеленський може відвідати зустріч лідерів саміту G20 у листопаді.

В Офісі президента спростували заяву посла Індонезії в ОАЕ Хусіна Багіса, який повідомив нібито про згоду російського диктатора Володимир Путіна та українського президента Володимира Зеленського відвідати саміт G20.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров у коментарі українським ЗМІ.

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За його словами, це рішення залежатиме від "різних обставин", однак є ймовірність, що Зеленський може відвідати зустріч лідерів саміту G20.

"Остаточне рішення про поїздку ще не ухвалене. Є ймовірність, що президент туди поїде. Поки що йдеться лише про це", — зауважив посадовець.

Індонезія готова організувати зустріч Зеленського та Путіна

Індонезія заявила про готовінсть організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського президента-терориста Володимира Путіна під час саміту G20 в листопаді.

Варто зазначити, президент Індонезії особисто вручив Зеленському запрошення на саміт G20, однак глава держави ще розмірковує, чи їхати на G20. Він наголосив, що його участь у заході залежить від присутності там очільника Російської Федерації.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що російський президент Володимир Путін погодився взяти участь в саміті G20. Формат участі поки невідомий. Як пояснили в дипломатичному відомстві РФ, він "залежатиме від подій у світі та санітарно-епідеміологічної ситуації в Південно-Східній Азії".

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