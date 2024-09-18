Посол Ірану в Лівані залишився без ока після вибуху пейджера

Стан дипломата настільки критичний, що потребує повернення до Ірану для подальшого лікування.

Посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані втратив одне око і отримав серйозні поранення іншого внаслідок вибуху пейджера під час серії таких інцидентів, які сталися у вівторок, 17 вересня.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на на два джерела в Революційній гвардії Ірану.

У повідомленні йдеться, що стан іранського дипломата настільки критичний, що потребує повернення до Ірану для подальшого лікування.

Після поранення посла терміново доставили до лікарні Бейрута з перев’язаним оком і заплямованою кров’ю сорочкою.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі засудив напад і під час переговорів зі своїм ліванським колегою висловив готовність Тегерана передати посла та інших поранених для подальшої допомоги, якщо це необхідно.

За повідомленнями Ірану, двоє охоронців Амані також отримали поранення, оскільки в них теж були пейджери. Один із них сказав, що пристрої випустили звук за 10 секунд до вибуху, що спонукало деяких перевірити їх, що призвело до серйозних травм.

Як раніше повідомлялося, пейджери, очевидно, були спеціально модифіковані для створення “хірургічних вибухів”. Атака була спрямована на ключову вразливість в операціях “Хезболли” - зв'язок між її членами. Лідер “Хезболли” Гасан Насралла нещодавно обмежив використання мобільних телефонів через побоювання ізраїльського шпигунства, зробивши пейджери основним способом зв'язку групи.

У бойовиків "Хезболли" одночасно вибухнули пейджери у кишенях

Нагадаємо, ізраїльський "Моссад" не підтверджують свою причетність до інцидентів із пейджерами, однак і офіційний Ліван, і "Хезболла" звинувачують в цьому саме їх.

Читайте також: