Посол Ізраїлю у РФ розповів, що може швидко зруйнувати путінську економіку

Як зруйнувати економіку РФ / © ТСН.ua

Якщо світові ціни на нафту знизяться на $10–15, російська економіка може зазнати катастрофічних наслідків.

Про це в етері Еспресо заявив ізраїльський дипломат, надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль у Російській Федерації у 2003–2006 роках Аркадій Міл-Ман, який нині очолює програму з вивчення Росії в ізраїльському інституті питань національної безпеки.

«Всі показники російської економіки знижуються. Якщо ціна на нафту знизиться на 10 доларів, на 15 доларів, російська економіка розвалиться впродовж двох-трьох місяців, у них просто уже не залишилося грошей.

Це все в руках Трампа — натиснути щодо збільшення нафти на Саудівську Аравію, на Емірати; у самій Америці видобувати більше нафти й продавати; тим країнам, які купують російську нафту, Китаю чи Індії, наприклад, заборонити купувати й накласти на них такі санкції, які в підсумку приведуть до того, що Росія не зможе продавати нафту, їй доведеться самій пити цю нафту.

Оце й усе, на цьому все закінчиться», — пояснив Міл-Ман.

Дипломат також наголосив, що серйозною помилкою адміністрації президента США Дональда Трампа є переконання, ніби диктатор Путін справді прагне миру.

«Трамп поки не вживає цих заходів. Чому — незрозуміло. Нема в нас чіткого розуміння й пояснення, чому раптом Трамп вважає, що якщо він цього не застосує, Росія хоче миру й погодиться.

Ба більше, Трамп весь час повторює, що Путін бажає досягти миру. І це велика помилка, бо Путін не хоче досягти жодного миру», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що далекобійні дрони Служби безпеки України уразили третю російську нафтовидобувну платформу у Каспійському морі.

Ми раніше інформували, що у Жовтому морі біля берегів Китаю лягли в дрейф уже п’ять танкерів, на борту яких перебуває 3,4 мільйона барелів російської нафти.