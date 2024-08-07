Посол Ізраїлю назвав помилку, яку допустили представники України у відносинах з його країною

Відносини між Україною та Ізраїлем тепер змінилися у кращий бік.

У перші місяці після повномасштабного вторгнення Росії офіційні представники України допустили помилки, які призвели до того, що активна підтримка із боку ізраїльтян знизилася.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю РБК-Україна.

“Я чудово пам'ятаю перші дні війни, коли ізраїльтяни збирали пожертви для України. Ізраїльтяни активно виявляли свою підтримку Україні. Але потім були речі, які змусили багатьох переглянути свою позицію. Це не означає, що вони перестали підтримувати Україну, але вони просто перестали робити це активно", - зазначив ізраїльський дипломат.

Він пояснив, що помилка офіційних представників України полягала у висловлюванні позиції, ніби Ізраїль “повинен” допомагати у військовому плані, а гуманітарна допомога оцінювалася як недостатня і навіть як непотрібна.

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"Я вважаю, що якщо країна допомагає, потрібно перш за все дякувати за допомогу. А потім обговорювати інші питання не за допомогою ультиматумів і не за допомогою засобів масової інформації, а за допомогою спеціальних каналів, особливо такі чутливі питання, як військово-технічна співпраця", - сказав Бродський.

Тепер, за його словами, градус емоцій спав і відносини змінилися в кращий бік. Як наголосив дипломат, цьому посприяло те, що сьогодні "і Україна, і Ізраїль зайняті своїми війнами".

При цьому Бродський зазначив, що ставлення в ізраїльському суспільстві до України загалом не змінилося і більшість ізраїльтян, як і раніше, підтримує Україну у війні проти РФ.

Однак посол Ізраїлю зазначив, що досі існують "червоні ліні", які стосуються військової допомоги Україні, які його країна не може перетнути.

“Нам, як і раніше, потрібно рахуватися з Росією, з її військовою присутністю на Близькому Сході, з тим впливом, який вона має на Іран, Сирію, і з тим, що нам доводиться підтримувати комунікацію з Росією щодо дій наших ВПС у Сирії", - пояснив він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін попросив лідера Ірану аятолу Алі Гаменеї дати стриману відповідь на ймовірне вбивство Ізраїлем лідера ХАМАСу, порадивши уникати нападів на ізраїльських цивільних.

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