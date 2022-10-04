Посол Ізраїлю про допомогу Україні: "Слова Зеленського не відображають повну картину"

У Ізраїлі заявили, що слова президента Володимира Зеленського про відсутність військової допомоги з боку Тель-Авіва "не відображають повну картину".

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що, мовляв, Тель-Авів надає чималу гуманітарну допомогу Україні. Зокрема йдеться про психологічну підтримку.

Про це ізраїльський дипломат сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Щодо військової допомоги - єдине, що можу сказати: слова президента про те, що Ізраїль не надає Україні жодної військової допомоги, не відображають картину повністю", - заявив Бродський.

За словами посла Ізраїлю, від самого першого дня війни Ізраїль "глибоко залучений до зусиль допомогти Україні". Зокрема, йдеться про гуманітарну допомогу.

"У цьому сенсі Ізраїль надає колосальну допомогу Україні. З деяких питань навіть більше, ніж інші країни. Наприклад, у питанні психологічної допомоги. Ізраїль через свою історію стикається з цими проблемами не перший рік, а десятиліття... І Ізраїль цим досвідом дуже активно ділиться буквально з першого дня війни. І в Офісі президента це знають", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

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