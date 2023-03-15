Посол РФ в США зухвало прокоментував збиття американського безпілотника над Чорним морем

Російський дипломат заявив, що американський безпілотник Reaper над Чорним морем нібито становив загрозу Росії.

Посол Росії у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем заявив про небажання "конфронтації" його країни зі Штатами, і що американська авіація має триматися подалі "від російського кордону".

Про це повідомляє CNN.

"Російська Федерація не зацікавлена у конфронтації. Російська сторона зацікавлена у прагматичних відносинах із США на користь як російського, так і американського народу", - сказав він.

За словами російсього посла, Міноборони будь-якої країни нібито могло б таким чином відреагувати "на загрозу появи такої небезпеки вздовж своїх кордонів".

Антонов заявив, що "на наш погляд, американським літакам нема чого робити поблизу російського кордону".

Також російський дипломат висловив думку, що дії російських пілотів були професійними, і "жодних контактів не було, наші винищувачі не застосовували жодної зброї".

Зіткнення російський винищувача з дроном США над Чорним морем

У вівторок ввечері, 14 березня, над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником.

Один із російських літаків, як йдеться у заяві, вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого Військово-повітряним силам США довелося затопити власний дрон.

Як стверджують в оборонному відомстві РФ, американський безпілотник летів "у напрямку державного кордону Російської Федерації" із вимкненими транспондерами "з порушенням меж району тимчасового режиму використання повітряного простору".

У зв'язку із зіткненням безпілотника США Reaper з російським літаком Су-27 посла РФ у США Анатолія Антонова викликали в Державний департамент у Вашингтоні. Його зустріч із помічником держсекретаря з європейських справ Карен Донфрід тривала близько пів години.

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