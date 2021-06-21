Посол Росії повернувся в США після трьох місяців у РФ: подробиці

Анатолій Антонов перебував у Москві з 21 березня.

Посол Росії в США Анатолій Антонов прибув до Сполучених Штатів Америки після приблизно трьох місяців перебування в Москві.

Про це пише ТАРС.

Літак з ним приземлився в нью-йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді. Посол прилетів регулярним рейсом "Аерофлоту".

Після приземлення авіалайнера Антонова зустріли російські дипломати та разом з ним вирушили на автомобілях посольства до Вашингтона.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден заявив, що російське керівництво повинно "заплатити ціну" в зв'язку зі спробами втручання Москви в американські вибори. Також Байден ствердно відповів на питання про те, чи вважає Путіна вбивцею.

Після цього Антонов був запрошений для консультацій до Москви, де і знаходився з 21 березня. А посол США в РФ Джон Салліван відбув для консультацій до Вашингтона 22 квітня.

Про повернення послів домовилися президенти Росії та США Володимир Путін і Джо Байден на зустрічі 16 червня.

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