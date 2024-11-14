Посол Росії в ООН назвав умову для переговорів щодо припинення війни в Україні

Російський дипломат вважає, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав “реаліями на місці”.

Москва відкрита до переговорів про припинення війни в Україні, якщо їх буде ініціювати обраний президент США Дональд Трамп. Водночас, на думку Кремля, будь-які дискусії мають ґрунтуватися на "реальності", досягнутій Росією під час війни.

Про це заявив російський представник у штаб-квартирі ООН у Женеві Геннадій Гатілов, повідомляє Reuters.

“Трамп пообіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд, дозвольмо йому спробувати. Але ми люди реалістичні, звичайно, ми розуміємо, що цього ніколи не станеться”, – скептично оцінив можливості обраного президента США російський дипломат.

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Водночас Гатілов додав, що пропозиції розпочати політичний процес "вітаються".

Він також сказав, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав “реаліями на місці”, очевидно, маючи на увазі просування російських військ в Україні, які уже зараз контролюють п’яту частину країни.

Посол Гатілов сказав, що обрання Трампа являє собою нову можливість для діалогу зі Сполученими Штатами, але він має сумніви щодо ширшого перезавантаження відносин і повторив попередження, висловлені раніше Кремлем.

"Американська політична еліта, незважаючи на внутрішньополітичні зміни, послідовно дотримується позиції обмеження Москви, і ця орієнтація, на жаль, глибоко вкорінена, і зміна адміністрації це мало змінює. Єдина можлива зміна — це діалог між нашими країнами, чого не вистачало в останні роки”, — додав він.

Нагадаємо, команда новообраного президента США Дональда Трампа наразі не зверталася із запитами щодо розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

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