Посол Росії звинуватив США у "фактичній причетності" до війни в Україні

Посол Росії скаржиться, що нібито справжньою метою Білого дому є "завдати Росії якомога більше шкоди на полі бою".

Рішення Сполучених Штатів навчати українських військових використанню ракетної системи Patriot є начебто підтвердженням "фактичної участі Вашингтона" у війні в Україні.

Про це заявив у вівторок, 11 січня, посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов, пише CNN.

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"Рішення Міністерства оборони США організувати навчання у Форт-Сіллі в Оклахомі є ще одним підтвердженням фактичної участі Вашингтона в українському конфлікті на боці нацистських злочинців з Києва", - звинуватив Америку Антонов.

Російський посол навів статтю Washington Post, де нібито оглядачі видання зазначають, що " навчання українських військових у США означає посилення участі США у протистоянні".

"Справжня мета адміністрації — завдати Росії якомога більше шкоди на полі бою, використовуючи українців як довірених осіб", — скаржиться Антонов.

Передавання Україні ЗРК Patriot: що відомо

Під час візиту візиту Володимира Зеленського до США у Байдена повідомили, що Україні таки передадуть сучасну систему ППО - ЗРК Patriot. Згодом ще одну батарею цієї зброї погодилась передати і Німеччина.

Американські ЗМІ повідомили, що українські військові наступного тижня почнуть тренування на протиракетній системі Patriot у Сполучених Штатах.

В Офісі президента розповіли, що ЗРК Patriot в Україні будуть на бойовому чергуванні вже в середині весни 2023 року. Україна отримає дві батареї ЗРК Patriot по 8 пускових установок.

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