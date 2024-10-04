Посол Швейцарії пояснив непорозуміння щодо "мирної ініціативи” Китаю та Бразилії

Швейцарський посол наголосив, що його країна не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія.

Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн стверджує, що непорозуміння щодо нібито підтримки його країною так званої китайсько-бразильської “мирної ініціативи” виникло через присутність швейцарського представника як спостерігача.

Таке пояснення він зробив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

Швейцарський посол наголосив, що його країна не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

“Ми були на зустрічі, але як спостерігачі... Швейцарія не змінила своєї позиції", - зазначив Бауманн.

За його словами, швейцарська позиція полягає в тому, що “будь-яке рішення у відповідь на повномасштабну військову агресію Росії проти України має повністю поважати міжнародне право, Статут Організації Об'єднаних Націй і, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України".

Прикладом мирного плану, який поважає згадані основоположні принципи, дипломат назвав підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні, що відбувся у Швейцарії в червні цього року.

“Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях на основі української Формули миру й інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН", - сказав Бауманн.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Міністерство закордонних справ Швейцарії висловило підтримку мирному плану Китаю і Бразилії щодо припинення війни в Україні.

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