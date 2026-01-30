ТСН у соціальних мережах

Світ
338
2 хв

Посол США в НАТО натякнув на близьке завершення війни в Україні

Американський посадовець наголосив на катастрофічних втратах, яких зазнає російська армія в цій війні.

Богдан Скаврон
Переговори про мир в Україні

Переговори про мир в Україні / © Associated Press

Посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що «в найближчі тижні та дні» буде з’ясовано, чи дійдуть згоди Росія та Україна щодо єдиного питання, яке стримує укладення мирної угоди для завершення війни, що триває майже чотири роки. При цьому він наголосив на катастрофічних втратах російської армії.

У п’ятницю, 30 січня, американський посадовець опублікував на платформі Х свій коментар щодо можливого завершення війни телеканалу Newsmax.

З посиланням на спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, він заявив, що всі суперечності між Україною та Росією на мирних перемовинах зводяться до однієї проблеми — територій, наголосивши, що незабаром стане відомо, чи вдасться їм дійти згоди.

При цьому посол США в НАТО наголосив на катастрофічних втратах, яких зазнає російська армія в цій війні.

«Очевидно, що Росія продовжує втрачати тисячу солдатів щодня», — сказав він.

Вітакер додав, що загальні втрати з обох сторін від початку війни становлять 2 мільйони.

У своєму дописі на платформі Х американський посадовець наголосив, що президент США Дональд Трамп — єдиний лідер, який здатний привести Росію та Україну до столу переговорів на завершальних етапах.

«Ми завжди знали, що ці переговори будуть складними, і ця адміністрація прагне припинити кровопролиття», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше у Росії заперечили заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що найскладніша розбіжність між Україною і РФ — це питання Донбасу.

Помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков у коментарях росЗМІ наголосив, що не згоден зі словами Рубіо про те, що під час переговорів щодо України узгоджено все, окрім територіального питання.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про позитивну динаміку в переговорах, які стосуються завершення війни в Україні.

Перед початком переговорів в Абу-Дабі, які відбулися 23-24 січня, президент України Володимир Зеленський заявляв, що ключове питання цих переговорів — питання Донбасу. Тоді глава держави висловив сподівання на позитивний результат.

