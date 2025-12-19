- Дата публікації
Посол США в НАТО сказав, до чого готуватися Україні 2026 року
Сполучені Штати прагнуть, щоб війна закінчилася, але також хочуть, щоб Україна могла захистити себе.
Адміністрація президента США Дональда Трампа робитиме все необхідне для мирного врегулювання, але наступного року Україна повинна бути готовою до війни.
Про це сказав посол США в НАТО Метт Вітакер в ефірі Fox News.
Він назвав шансом для завершення війни зустріч із делегацією РФ, яка відбудеться на вихідних у Маямі і на якій будуть обговорювати узгоджену з Україною та європейськими партнерами потенційну мирну угоду.
Але при цьому Метт Вітакер додав, що «Україна також повинна бути готова воювати у 2026 році».
«Саме для цього було схвалено позику ЄС у розмірі 105 мільярдів доларів. Сполучені Штати продають зброю нашим союзникам по НАТО. І вона постачається Україні. Це зброя, яку неможливо знайти ніде більше», — сказав він.
Посол США в НАТО наголосив, що Сполучені Штати прагнуть, щоб війна закінчилася, але також хочуть, щоб Україна могла захистити себе.
«Досить очевидно, що, коли ми вступаємо в цю зиму без мирної угоди, бої продовжуватимуться. Але президент Трамп і його команда, включаючи мене, ми не збираємося відмовлятися від миру. Ми просто не можемо відмовитися від миру. І якщо є хоч якийсь шанс, що ми зможемо домовитися про угоду, ми обов’язково це зробимо», — підсумував він.
Нагадаємо, цими вихідними в Маямі мають відбутися переговори між представниками США та Росії, присвячені можливому припиненню війни.