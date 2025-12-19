Посол США в НАТО сказав, до чого готуватися Україні 2026 року

Війна в Україні / © ТСН.ua

Адміністрація президента США Дональда Трампа робитиме все необхідне для мирного врегулювання, але наступного року Україна повинна бути готовою до війни.

Про це сказав посол США в НАТО Метт Вітакер в ефірі Fox News.

Він назвав шансом для завершення війни зустріч із делегацією РФ, яка відбудеться на вихідних у Маямі і на якій будуть обговорювати узгоджену з Україною та європейськими партнерами потенційну мирну угоду.

Але при цьому Метт Вітакер додав, що «Україна також повинна бути готова воювати у 2026 році».

«Саме для цього було схвалено позику ЄС у розмірі 105 мільярдів доларів. Сполучені Штати продають зброю нашим союзникам по НАТО. І вона постачається Україні. Це зброя, яку неможливо знайти ніде більше», — сказав він.

Посол США в НАТО наголосив, що Сполучені Штати прагнуть, щоб війна закінчилася, але також хочуть, щоб Україна могла захистити себе.

«Досить очевидно, що, коли ми вступаємо в цю зиму без мирної угоди, бої продовжуватимуться. Але президент Трамп і його команда, включаючи мене, ми не збираємося відмовлятися від миру. Ми просто не можемо відмовитися від миру. І якщо є хоч якийсь шанс, що ми зможемо домовитися про угоду, ми обов’язково це зробимо», — підсумував він.

Нагадаємо, цими вихідними в Маямі мають відбутися переговори між представниками США та Росії, присвячені можливому припиненню війни.