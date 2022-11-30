Посол України в Іспанії розповів подробиці вибуху: був пакунок, наслідки могли бути серйознішими

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що пакунок із вибухівкою адресували особисто йому, проте секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця, щоб той перевірив вміст посилки.

Про це він сказав у коментарі "Європейській правді".

Погорельцев зазначив, що йдеться не про лист із вибухівкою, а пакунок, який адресували особисто йому. Проте секретарка посла помітила, що посилка немає зворотної адреси та викликала коменданта посольства.

Чоловік вирішив у саду перевірити вміст пакунка, коли він його відкрив, то почув дивні звуки. Комендант встиг відкинути посилку ще до моменту вибуху, проте чоловік отримав травму рук та контузію.

Посол України додав, що йдеться не про потужну вибухівку, але якби не обережність співробітників дипломатичної установи, то наслідки могли б бути набагато гіршими. Український дипломат зазначає, що йому невідомо, хто готував теракт, розслідуванням займається іспанська поліція.

Вибух у посольстві України в Мадриді

У середу, 30 листопада, на території українського посольства у Мадриді пролунав вибух. Через нього госпіталізували чоловіка. На місце події прибула іспанська поліція та вибухотехніки, територію дипломатичного відомства оточили.

Після вибуху голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

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