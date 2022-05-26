Посол України в Німеччині порівняв швидкість надання військової допомоги з равликом з кулею

Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурений швидкістю надання військової допомоги Німеччиною Україні.

Так, на своїй офіційній сторінці у Twitter Андрій Мельник розмістив мем, на якому зображений равлик з приліпленою до його панцира кулею: "Німецька зброя для України вже в дорозі", - підписав зображення Мельник.

Він розповів, що отримав цю світлину WhatsApp від одного з членів київського уряду: "Ну, Росія не повинна виграти війну", - висміяв швидкість військової допомоги Німеччини Україні Мельник.

“Deutsche Waffen für die Ukraine bereits unterwegs” ‍♂️

Gerade von einem Regierungsmitglied aus Kyjiw per whatsapp zugeschickt bekommen. Tja. Russland darf den Krieg nicht gewinnen pic.twitter.com/giDldA20tv — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 25, 2022

Нагадаємо, що днями радник голови ОП Олексій Арестович повідомив, що всередині ЄС є протиріччя щодо допомоги Україні у війні з Росією, і саме це гальмує надання вкрай важливої військової допомоги. Арестович визнав, що російська армія в Україні має тактичний успіх через те, що темпи лендлізу не виправдали себе. При чому йдеться саме про допомогу від Німеччини:

"Якщо згадати, коли Бундестаг проголосував за передавання важкої зброї Україні (28 квітня. — Ред.) – але її досі немає", — сказав Арестович. На його думку, німецька сторона фактично затягує передавання зброї і військової техніки, що позначається на ситуації на фронті.

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