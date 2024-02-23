Посол відреагував на інцидент з українським збіжжям на польській залізниці: "Безкарність є неприйнятною"

Він наголосив що правова держава в таких випадках рішуче і безкомпромісно.

На польській залізниці здійснене чергове правопорушення щодо українського збіжжя, яке прямувало до Німеччини. Так, в Дорогуську зловмисники відкрили люки двох зерновозів з України, з яких на колію висипано ріпак.

Про це написав посол України в Польщі Василь Зварич.

За словами дипломата, посольство України в Польщі невідкладно надіслало офіційну ноту до польських органів влади та вимагає знайти й притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому.

"Безкарність є неприйнятною. Злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом. Правова держава, якою є Польща, повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно", – підсумував він.

Нагадаємо, у Польщі просто на колії висипали ріпак з українських вагонів-зерновозів.

Читайте також: