Посольства трьох країни повідомили про можливі теракти у Москві у найближчі 48 годин

Посольство Сполучених Штатів у РФ повідомили про можливі теракти у Москві у найближчі 48 годин.

Також читайте Що спільного між терактом в Оленівці та падінням Іл-76: правозахисниця вказала на підступну тактику росіян

Про це йдеться у повідомленні пресслужби посольства.

У повідомленні вказується, що в найближчі 48 години російську столицю можуть атакувати екстремісти.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти найближчим часом планують атакувати великі зібрання в Москві, включно з концертами, і громадянам США слід рекомендувати уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин. Дії, які необхідно вжити: уникайте скупчення людей, стежте за оновленнями в місцевих ЗМІ, будьте в курсі свого оточення", — йдеться в рекомендаціях дипмісії США своїм громадянам.

Крім того, Німеччина та Велика Британія також закликали своїх громадян уникати поїздок до РФ.

"Терористи, найімовірніше, спробують здійснити теракти в Росії", — йдеться на сайті МЗС Британії.

Також британські дипломати заявили, що:

Існує висока загроза терористичної атаки в усьому світі, яка зачіпає інтереси Сполученого Королівства і британських громадян, зокрема з боку груп і окремих осіб, які розглядають громадян Великої Британії як мішень.

Ви повинні залишатися пильними.

Атаки можуть бути невибірковими і цілеспрямованими в популярних туристичних місцях, під час сезонних, святкових або релігійних заходів у громадських місцях, зонах, які не контролюються охороною".

З аналогічним застереженням раніше виступило і МЗС Німеччини, посиливши рекомендації для громадян ФРН щодо поїздок до РФ:

"Громадянам Німеччини і людям з подвійним громадянством РФ-ФРН наполегливо рекомендовано не здійснювати поїздки в Росію найближчим часом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британська поліція створила підрозділ для боротьби із загрозами з боку деяких країн.

Крім того, ми раніше інформували, що бойовики терористичного угруповання ХАМАС подякували Росії та Китаю за допомогу.

Читайте також: