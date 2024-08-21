Посольство Білорусі у Єревані закидали яйцями: через що обурилися вірмени (відео)

В середу, 21 серпня, у столиці Вірменії Єревані посольство Білорусі закидали помідорами, яйцями і картоплею.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Акцію під посольством Білорусі влаштували представники партії "За Республіку" через скандальну фразу білоруського диктатора Олександра Лукашенка про те, що вірмени "не потрібні нікому, окрім нас". Так диктатор прокоментував зміну зовнішньополітичного курсу Вірменії на Захід.

"Ну що це за політика (зближення з Заходом, – Ред.)? Ну кому вірмени потрібні, окрім нас? Нікому вони не потрібні. Нехай розвивають свою економіку та орієнтуються на те, що у них є. Яка Франція, який Макрон? Всі забудуть про цю Вірменію", – казав білоруський диктатор в інтерв'ю російським пропагандистам.

У відповідь вірмени закидали будівлю білоруського посольства яйцями, помідорами та картоплею. "Геть з Вірменії", – скандували вони.

Following the offensive statements made by #Belarus president Lukashenko, a protest was held in front of the Belarusian Embassy in #Armenia/#Yerevan . Protesters threw eggs at the embassy building. https://t.co/HMj2yccxP1 pic.twitter.com/UoXgUfrrzH — Ararat Petrosyan (@araratpetrosian) August 21, 2024

Кілька прозахідних вірменських сил вимагають від Єревана розірвати відносини з Мінськом, вийти зі спільних союзів та організацій з Білоруссю. Лідер партії Арман Бабаджанян закликав оголосити всіх співробітників білоруського посольства персонами нон ґрата і дати їм 72 години на те, щоб забратися геть з Вірменії.

Учасники акції протесту не сумніваються, що Лукашенко, який час від часу висловлюється образливо на адресу вірмен, іде на цей крок, бо йому так каже Путін.

"Те, що хоче сказати Володимир Путін, він говорить вустами президента Білорусі Лукашенка", – стверджує вірменський політолог Арутюн Мкртчян.

Акцію протесту вірменської прозахідної політичної сили білоруська сторона називає вандалізмом. Режим Лукашенка викликав на розмову тимчасового повіреного у справах Вірменії в Білорусі.

Через що побили горшки Пашинян і Лукашенко

Влада Вірменії не відреагувала на заяви Лукашенка. Відносини між Мінськом і Єреваном тривалий час були напруженими. Вірменія на рівні прем'єр-міністра заявила, що знає принаймні дві країни ОДКБ, які брали участь у підготовці війни проти Вірменії. В червні цього року прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що більше не приїде дл Білорусі або на саміт ОДКБ через Олександра Лукашенка. Пашинян обурився тим, що Лукашенко підтримував Азербайджан у війні за Нагірний Карабах.

Єреван також відкликав для консультацій посла Вірменії в Білорусі, який перебуває на батьківщині більше трьох місяців.

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