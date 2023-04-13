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Посольство Франції в Москві отримало посилку з кістками - росЗМІ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Посольство Франції в Москві отримало посилку з кістками - росЗМІ

Фото: pixabay.com

У Москві посольство Франції отримало посилку з дивним наповненням.

Співробітники посольства Франції в російській столиці отримали посилку з кістками.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Стверджується, що посилка надійшла до французького дипломатичного представництва в середу, 12 квітня.

"За попередньою інформацією, це кістки тварини. Посилка була упакована в пакет", – йдеться у повідомленні.

За даними пропагандистських ЗМІ, на місце події викликали співробітників поліції. Зараз за цим фактом проводять перевірку і встановлюють відправника.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки досі не видали візи міністрові закордонних справ РФ Сергію Лаврову та російській делегації на чолі з ним, яка повинна взяти участь у засіданні Радбезу ООН вже за кілька днів.

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Дата публікації
Перегляди
3110
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