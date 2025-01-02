Посольство Ізраїлю відреагувало на інцидент з менорою у Львові

Дипломатичне відомство заявило про інцидент на ґрунті антисемітизму.
Посольство Ізраїлю у Києві висловило стурбованість у зв'язку з пошкодженням ханукальної менори у Львові.
Про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський написав у Мережі.
Посольство Ізраїлю у Києві висловило стурбованість "у зв'язку з інцидентами на ґрунті антисемітизму у дні святкування Хануки в Україні, а також у зв'язку з проявами антисемітизму у соціальних мережах".
У відомстві подякували правоохоронцям за швидку реакцію.
"Дякуємо українським правоохоронним службам за швидку реакцію і просимо й надалі діяти рішуче проти тих, хто розпалює ненависть та порушує закон", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, поліція затримала зловмисника, який пошкодив менору у Львові. Ним виявився 19-річний місцевий житель, який був п’яним.
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