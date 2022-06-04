Посольство Мексики українською мовою відмовляє росіянам у візах

Посольство Мексики не просто відмовляє росіянам в отриманні електронної візи. Зовнішньодипломатичне відомство робить це в оригінальній спосіб - громадяни РФ отримують відмову українською мовою.

Після того, як росіянин заповнює на сайті посольства анкету на отримання візи до Мексики, на екрані з'являється відмова українською мовою.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди РИА та РБК.

Для оформлення електронного дозволу потрібно заповнити на сайті посольства анкету з особистими даними, включно з громадянством, вказати дати відвідування Мексики. Якщо вказати громадянство "Росія", то після заповнення анкети на екрані з'являється текст українською мовою, в якій йдеться, що запит "не оброблений".

"На жаль, змушені повідомити, що ваш запит на отримання електронної авторизації не може бути оброблений. Якщо ви маєте намір поїхати до Мексики, ви можете звернутися дло мексиканського консульства для отримання візи", - сказано у відмові.

скрин з екрана

Нагадаємо, у Росії гіпсову скульптуру Володі Ульянова умільці переробили на головного героя радянської казки про золотий ключик.

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