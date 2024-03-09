Посольство Нідерландів повідомило про загрозу терактів у Росії найближчими днями

Посольство Нідерландів у Москві закликало громадян своєї країни, які наразі перебувають у РФ, бути пильними через загрозу терактів цими вихідними.

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Про це інформує видання NOS.

Посольство попереджає громадян Нідерландів, що у російській столиці та інших великих містах РФ можливі теракти проти цивільних. Дипломатичне представництво порадило уникати великих скупчень людей, не відвідувати торгові центри та концерти.

"Будьте пильними та виконуйте вказівки місцевої влади", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посольства трьох країни повідомили про можливі теракти у Москві у найближчі 48 годин.

Крім того, ми раніше інформували, що бойовики терористичного угруповання ХАМАС подякували Росії та Китаю за допомогу.

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