Посольство Росії у ПАР опублікувало правильну карту з українським Кримом

Російські "дипломати" схаменулися, що можуть отримати на горіхи від Кремля і видалили пост.

Посольство Росії у ПАР розмістило карту світу, на якій позначили окупований Крим українською територією.

Пост був опублікований на офіційному акаунті посольства країни-агресорки у Twitter, який видалили через три години.

"Реальність нового багатополярного світу", – йдеться у дописі.

На мапі зеленим кольором виділені старі та нові члени БРІКС (скорочено від Brazil, Russia, India, China, South Africa).

Крим та інші окуповані території, в тому числі захоплені після 24 лютого 2022 року, росіяни на власних картах уже позначають "своїми". Проте посольство РФ у ПАР опублікувало правильну карту України – з усіма нашими землями.

Раніше повідомлялося, що до БРІКС запросили ще шість країн: Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, що уряд Угорщини опублікував провокаційний ролик з картою, на якій Кримський півострів, анексований Росією у 2014 році, не позначений частиною України.

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