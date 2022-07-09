Посольство Росії звинуватило Канаду в "блюзнірстві”, а також “хамстві та мракобіссі”

Посольство Російської Федерації у Канаді обіцяє "адекватно відповісти" на санкції, які було запроваджено 8 липня проти російських пропагандистів, керівництва Роскомнагляду та вищого ієрарха Московського патріархату Кирила.

Про це йдеться у заяві дипломатичного представництва РФ у Оттаві, яку цитують російські ЗМІ.

Запровадження санкцій проти патріарха Кирила у дипмісії назвали “блюзнірським актом” і засумнівалися, що в Канаді поважають права всіх конфесій.

“Відповідь Росії на подібне хамство і мракобісся буде адекватною і не змусить на себе довго чекати”, - погрожують у російському посольстві.

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Як відомо, крім патріарха, під санкції Канади потрапили колишній керівник “Яндекса” Тигран Худавердян, керівник Роскомнагляду Андрій Липов та його заступники Володимир Логунов, Олег Терляков, Вадим Суботін та Мілош Вагнер, пропагандист Петро Акопов та Катерина Андрєєва. Також канадська влада ввела обмежувальні заходи проти самого Роскомнагляду та інформаційного агентства Regnum.

Нагадаємо, раніше у МЗС Канади розкритикували присутність свого високопоставленого представника відомства на заході, організованому російським посольством до Дня Росії.

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