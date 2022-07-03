Посольство США у Москві прибрало з сайту адресу після того, як площу перейменували на честь фейкової "ДНР"

Посольство США у Москві прибрало з сайту адресу після того, як площу перейменували на честь фейкової "ДНР"

У Москві площу, де розташоване посольство США в РФ, перейменували на честь фейкової "ДНР".

Після цього американське посольство на своєму офіційному сайті прибрало адресу, натомість там вказали лише географічні координати.

Про це йдеться на офіційному сайті посольства США у Росії.

У посольстві США вочевидь відмовились змінювати адресу на своєму сайті, а тому вказали там лише свої географічні координати.

"Посольство США Москві - 55,75566° N, 37,58028° E", - йдеться на офіційному сайті.

Речниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала рішення посольства США у Росії, заявивши, що це "дивний вчинок".

Нагадаємо, у Москві посольство США над площею фейкової "ДНР" підняло прапор ЛГБТ.

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