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Посольство США у Москві прибрало з сайту адресу після того, як площу перейменували на честь фейкової "ДНР"

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Посольство США у Москві прибрало з сайту адресу після того, як площу перейменували на честь фейкової "ДНР"

Фото: російські пропагандисти

У Москві площу, де розташоване посольство США в РФ, перейменували на честь фейкової "ДНР".

Після цього американське посольство на своєму офіційному сайті прибрало адресу, натомість там вказали лише географічні координати. 

Про це йдеться на офіційному сайті посольства США у Росії. 

У посольстві США вочевидь відмовились змінювати адресу на своєму сайті, а тому вказали там лише свої географічні координати. 

"Посольство США Москві - 55,75566° N, 37,58028° E", - йдеться на офіційному сайті. 

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Речниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала рішення посольства США у Росії, заявивши, що це "дивний вчинок". 

Нагадаємо, у Москві посольство США над площею фейкової "ДНР" підняло прапор ЛГБТ.

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