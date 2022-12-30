Посольство США у привітанні українців з прийдешнім Новим роком зробило низку важливих натяків (відео)

У п’ятницю, 30 грудня, посольство США опублікувало привітання українців із прийдешнім Новим роком, запевнивши, що у 2023 році відданість США Україні буде “залізною”. Це запевнення супроводжувалося кадрами із американською системою протиповітряної оборони Patriot.

Відеопривітання пані посла Бріджит Брінк опубліковане в соцмережах.

Американська дипломатка відреагувала на учорашній масований ракетний удар держави-агресорки по Україні та відзначила стійкість українців.

“У ці найтемніші дні року Росія продовжує намагатися загасити світло України. Незважаючи на жорстокість Кремля, його звірства та спроби позбавити вас тепла та комфорту ваша мужність та наполегливість ще більше розгорілися”, - наголосила вона.

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За словами Бріджит Брінк, така незламінсть українців впевнює світ у тому, що Україна переможе у протистоянні російській агресії.

“Дух України продовжує надихати світ у нашому спільному прагненні до кращого майбутнього. Ви неодноразово демонстрували, що жорстокість Кремля вас не зупинить. Це, серед багатьох інших речей, спонукає нас до міцної віри в те, що Україна переможе”, - заявила вона.

Брінк зазначила, що американський народ залишатиметься надійним партнером і другом українського народу у 2023 році, а відданість США Україні “буде залізною”.

“Американський народ бачить, як ви готові пожертвувати всім у боротьбі за свою свободу та свою країну. Ваша непохитність зміцнює нашу рішучість і, наближаючись до Нового року, я хочу запевнити вас, що наша відданість Україні є залізною. Ми і в 2023 році будемо з вами пліч-о-пліч як партнери і друзі", - сказала посол США.

Бріджит Брінк побажала українцям мирного і переможного Нового року і завершила привітання словами “Слава Україні!”.

Нагадаємо, посольство США в Україні відреагувало на чергову масовану ракетну атаку росіян по території України, яку окупанти здійснили вранці 29 грудня.

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