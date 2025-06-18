США готують евакуацію своїх громадян з Ізраїлю: термінове оголошення

США почали евакуювати своїх громадян з Ізраїлю / © reuters.com

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Посольство Сполучених Штатів Америки в Ізраїлі активно працює над організацією евакуаційних авіарейсів та відправленням круїзних лайнерів для американських громадян, які бажають покинути країну.

Про це йдеться у терміновому повідомленні посла США в Ізраїлі Майка Хакабі у соціальній мережі X.

Через серйозність поточної ситуації в Ізраїлі, Посольство США закликає всіх американців, які перебувають в країні та планують евакуацію, негайно зареєструватися у спеціальному застосунку.

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«Ви маєте зареєструватися у Програмі реєстрації розумних мандрівників (STEP). Ви будете отримувати сповіщення з оновленнями», — написав посол.

Саме через цю систему посольство США планує надсилатиме актуальну інформацію про розклад та маршрути евакуаційних заходів.

Майк Хакабі зазначив, що посольство зосереджене на безпечному та організованому виїзді своїх громадян. Це включає координацію з місцевими органами влади та міжнародними партнерами для забезпечення логістики як повітряних, так і морських шляхів евакуації.

Громадянам США рекомендується постійно стежити за оновленнями через платформу STEP та бути готовими до швидких дій у разі надходження подальших інструкцій.

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Тим часом, за інформацією CNN, у середу, 18 червня, Сполучені Штати вже евакуювали частину персоналу посольства та членів їхніх родин з Ізраїлю на борту американського військового літака. Важливо зазначити, що це був добровільний погоджений виїзд, а не наказ про повну евакуацію.

Видання зауважує, що дипломатам та їхнім родинам не наказували залишити Ізраїль. Ще кілька американців того ж дня виїхали з країни наземними маршрутами через Йорданію.

Представник посольства США підтвердив, що «з огляду на поточну ситуацію» та дозвіл на добровільне рішення щодо виїзду, персонал дипломатичного представництва почав залишати Ізраїль «різними способами».

Також у вівторок, 17 червня, посольство оголосило, що його офіси будуть зачинені до кінця тижня. Того ж дня речниця Державного департаменту Теммі Брюс повідомила, що відомство створило цілодобову робочу групу для реагування на поточний конфлікт, зокрема для надання підтримки американцям, які наразі перебувають в зоні конфлікту.

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Нагадаємо, США посилюють присутність на Близькому Сході. Третій авіаносець USS Ford розмістять поблизу Ізраїлю.