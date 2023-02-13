Посольство США в Москві закликало американців терміново залишити РФ

Дипломати порадили не в'їжджати на територію РФ через непередбачувані наслідки вторгнення до України.

Посольство США в Москві закликало американських громадян негайно залишити територію Росії.

Про це йдеться на сайті дипломатичного представництва.

"Не в'їжджайте до РФ через непередбачувані наслідки вторгнення російської армії до України, загрози переслідування та затримання громадян США співробітниками місцевих служб безпеки, обмеження польотів до Росії та з Росії", - йдеться в повідомленні.

Дипломати зазначили, що їм буде проблематично надати допомогу співвітчизникам у тих умовах, за яких посольства змушені працювати на території РФ. І додали, що "громадяни США, які проживають або подорожують Росією, повинні негайно залишити цю країну".

Також у посольстві кажуть: громадянам США слід враховувати, що американські кредитні та дебетові картки не працюють у Росії, а можливості електронного переказу зі США вкрай обмежені через запроваджені проти російських банків санкції.

Посольство США рекомендує уникати будь-яких політичних або соціальних протестів і не фотографувати співробітників служби безпеки РФ.

Нагадаємо, Італія, США, Болгарія, Естонія, Латвія, Польща, Румунія, Канада та Чехія закликали своїх громадян негайно виїхати з Росії у зв'язку з останніми подіями на міжнародній арені та труднощами з повітряним та автомобільним сполученням з Росією, що зростають.

На початку жовтня 2022 року також стало відомо, що Росія вивезла українських біженців з естонського кордону у невідомому напрямку.

На російсько-естонському кордоні утворилися величезні черги, переважно з громадян України. Після цього, за інформацією естонської сторони, російські силовики зібрали українських біженців і кудись їх вивезли вантажівками.

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