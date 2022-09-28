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Посольство США закликало своїх громадян виїхати з Росії

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Посольство США закликало своїх громадян виїхати з Росії

Фото: Associated Press

Консульство Сполучених Штатів в Росії непокоїться долею своїх громадян через ситуацію в країні.

Громадян США закликали виїхати з РФ.

Про це повідомляється на сайті консульства.

Зазначається, що влада РФ 21 вересня оголосила мобілізацію, через що може не визнавати громадян з подвійним громадянством та заважати їхньому виїзду з країни і навіть мобілізувати. 

"Громадянам США не слід їздити до Росії, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, слід негайно покинути Росію, поки залишаються обмежені варіанти комерційних поїздок", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Радбез ООН розніс Росію за "псевдореферендуми" в окупованій Україні.

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