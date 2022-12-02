Посольство України в Мадриді знову оточила поліція: що відомо

Це вже другий випадок за тиждень.

Посольство України в Мадриді 2 грудня знову оточила поліція.

Про це повідомляють іспанські ЗМІ.

Зазначається, що поліція евакуювала прилеглий до української амбасади район.

Як повідомляє Cadena Ser, за деякими даними, до посольства України міг надійти новий підозрілий пакунок.

Ця подія сталася через два дні після того, як працівник посольства України в Мадриді отримав легкі поранення в результаті вибуху листа, надісланого до диппредставництва.

Як пише RTVE, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазаначив, що щойно оточене посольство в Мадриді отримало "криваву" посилку, схожу на ту, яку отримали інші дипломатичні представництва з очима тварин.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 2 грудня також написав, що після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

30 листопада на території українського посольства в Мадриді пролунав вибух. Через нього госпіталізували чоловіка. На місце події прибула іспанська поліція та вибухотехніки, територію дипломатичного відомства оточили. Пізніше посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що пакунок із вибухівкою адресували особисто йому, проте секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця, щоб той перевірив вміст посилки.

Окрім української амбасади, посилки з вибухівкою в Іспанії також отримали канцелярія прем'єра, авіабаза, яка постачає Україні розвіддані, посольство США, а також іспанська компанія, яка виготовляє зброю для України.

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