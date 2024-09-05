Посольство закликало громадян Казахстану залишити Україну: яка причина

Такі рекомендації дипвідомство дало "у зв'язку з напруженістю, що зростає".

Посольство Республіки Казахстан рекомендує громадянам цієї країни розглянути можливість залишити територію України.

Про це йдеться в заяві на сайті посольства.

"У зв'язку з напруженістю, що зростає, та з метою безпеки Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити територію України", – йдеться в заяві дипломатичного відомства.

Там також поінформували, що для виїзду з України громадяни Казахстану можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, далі – комерційними авіарейсами.

В посольстві нагадали, що в разі виїзду через Польщу громадянам Казахстану необхідно мати шенгенську візу. Для в'їзду до Молдови віза не потрібна.

"Водночас Посольство закликає всіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та негайно слідувати в укриття, дотримуватись заходів власної безпеки та виконувати рекомендації офіційної влади", – наголосили у відомстві.

До слова, у липні в Києві було вбито казахського опозиційного політика та журналіста Айдоса Садикова.

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