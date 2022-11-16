“Поспіши, Господи”: Папа Римський після ракетної атаки по Україні не згадав про країну-агресорку

Понтифік закликав до якнайшвидшого припинення війни в Україні, не вказавши конкретно, від кого це залежить.

У промові на загальній аудієнції на площі Святого Петра Папа Римський Франциск засудив останню хвилю ракетних ударів по Україні, попросивши Бога “поквапитися” і припинити війну.

Про це повідомляє SkyNews.

“Я з болем і занепокоєнням дізнався про новий і ще більш жорстокий ракетний удар по Україні, який спричинив загибель і пошкодження значної частини цивільної інфраструктури”, — відреагував Папа на вчорашню атаку Росії, традиційно не згадуючи країну-агресорку.

Продовжуючи проповідь, понтифік засудив абстрактних “паліїв війни”, не уточнивши, кого саме має на увазі.

“Молімося, щоб Господь навернув серця тих, хто все ще робить ставку на війну, і щоб прагнення до миру запанувало в мученицькій Україні, щоб уникнути ескалації та відкрити шлях до припинення вогню та діалогу”, - звернувся він до людей.

Припинити війну, на думку Папи, може хіба тільки Господь, і саме його він закликав поквапитися.

“Ми можемо молитися за Україну, кажучи, якщо хочеш: поспіши, Господи”, - додав Франциск.

Про інцидент у Польщі поблизу кордону з Україною, де загинули двоє людей після російського ракетного удару, понтифік також у своїй промові не згадав.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні є "Третьою світовою". Водночас він певен, що жертвою є не лише Україна.

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