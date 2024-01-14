Постачальниця яєць по 17 грн так поспіхом продавала готелі у Хорватії, що забула сумку із євро - ЗМІ

Постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна, зокрема яєць по 17 гривень, після розголосу у ЗМІ продала три готелі у Хорватії. За даними місцевих видань, вона "випадково та необережно" залишила біля будинку сумку із понад пів мільйоном гривень, яку швидко вкрали.

Про це йдеться у матеріалі slobodna dalmacija.

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За інформацією журналістів, Тетяна має будинок у Стомариці в Брелі. Коли вона продавала свої готелі, то нібито "випадково та необережно залишила сумку перед будинком". За її словами, сумка із грошима зникла миттєво.

Як встановили правоохоронці, перед будинком бачили лише вантажівку комунального підприємства, яка не має жодного відношення до зниклих речей. У поліції журналістам розповіли , що українка написала заяву про шахрайство.

"10 січня до Макарського відділку поліції надійшло повідомлення про втрату сумки, яка була залишена без нагляду в районі Брела, в якій були комп'ютер, гроші та інші речі. Триває кримінальне розслідування", - йдеться у журналістському запиті.

За неофіційними даними, у зниклій сумці були ноутбук, USB, п’ять мобільних телефонів, особисті документи, банківські картки та сумка з 16 тис. євро. Загальна сума збитків становить 27 тис. євро (1 134 000 грн).

" Чи перебувала Тетьєна під час нашого прибуття в будинку площею 545 квадратних метрів, з якого тільки двір має понад 300 квадратних метрів і який вона купила в 2016 році в чоловіка з Брельї, який живе в Німеччині, нам залишається невідомим, але будинок не був порожнім, тому що всі вікна на горищі були відчинені, а перед будинком, який має щонайменше 10 камерами, стояла біла Toyota з українськими номерами", - зазначили хортватські журналісти.

Нгадаємо, нещодавно Артем Ільїн у NV Бізнес опублікував розслідування, що постачальниця харчів для Міноборони Тетяна Глиняна володіє готелями в Хорватії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Яйця по 17 грн для ЗСУ: постачальниця озолотилася і накупляла готелів у Хорватії! Нові подробиці!

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