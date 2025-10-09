Постачальник російської нафти до Сербії потрапив під санкції США

Російська нафта / © ТСН.ua

Сполучені Штати запровадили санкції проти головного постачальника нафти до Сербії — компанію NIS, контрольний пакет акцій якої належить Росії.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на заяву компанії, опубліковану в четвер, 9 жовтня.

Влада США запровадила санкції проти нафтового гіганта, який експлуатує нафтопереробний завод та 330 автозаправних станцій у Сербії, оскільки він контролюється Москвою.

Санкції, про які було оголошено з 45-денним попередженням, шість разів відкладалися на прохання Белграда. Однак сьогодні компанія NIS оголосила, що їй не вдалося домогтися чергового відтермінування.

У заяві компанії йдеться про загрозу забезпечення довгострокових поставок нафти та газу до Сербії.

Питання мажоритарної російської власності може бути вирішено лише шляхом купівлі компанії або націоналізацією. Хоча на перший варіант немає грошей, президент Сербії Александар Вучич не бажає обирати другий варіант.

«Націоналізація може бути єдиним виходом із санкцій, але це останнє, що я б зробив», — заявив сербський лідер.

За словами Вучича, російські власники не бажають добровільно йти з ринку, оскільки вони «зайняли міцну позицію». У них також є політичні причини залишатися в регіоні, який вони вважають сферою своїх інтересів.

Сербія майже повністю залежить від поставок російського газу та нафти, які вона отримує переважно трубопроводами з Хорватії та інших сусідніх держав.

Потім газ розподіляється компанією NIS, контрольним пакетом акцій якої володіє російська державна монополія «Газпром нефть».

«Газпром нефть» також володіє єдиним нафтопереробним заводом у Сербії.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що його шокують обсяги закупівлі російської нафти європейськими країнами.

Нагадаємо, раніше Сербія мала намір продовжувати переговори щодо нового контракту на постачання природного газу з Росії, незважаючи на рекомендації Європейського Союзу відмовитися від імпорту з держави-агресорки.