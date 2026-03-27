Військова допомога СЩА / © ТСН.ua

Постачання американської зброї до України може бути перервано найближчими місяцями, оскільки Пентагон надає пріоритет її використанню для війни в Ірані.

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейських чиновників, знайомих з переговорами.

За словами співрозмовників видання, Державний департамент США повідомив союзників, що постачання боєприпасів, особливо перехоплювачів до систем ППО Patriot, може припинитися.

Державний секретар Марко Рубіо начебто планував обговорити цю можливість на зустрічі міністрів закордонних справ G7 поблизу Парижа в п’ятницю, 27 березня. У коментарі журналістам після зустрічі він сказав, що наразі жодна зброя, призначена для України, не була перенаправлена на Близький Схід, але, за його словами, «це може статися».

Це попередження викликало побоювання щодо можливого зриву ключової для України програми PURL, в межах якої союзники закуповують зброю у США для Києва.

У цьому контексті речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Рубіо не повідомив його про майбутні перебої з постачанням PURL під час двосторонньої зустрічі на полях G7 у п’ятницю, але відмовився надати подальші подробиці їхнього обговорення.

Інші європейські чиновники заспокоїлися тим, що затримки постачання не відбудуться негайно, особливо після того, як речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила цього тижня, що американські військові «дуже близькі» до досягнення своїх цілей в Ірані.

Пентагон відмовився коментувати подробиці.

«Американська армія є найпотужнішою у світі, і ми забезпечимо американські збройні сили та сили наших союзників і партнерів усім необхідним для боротьби та перемоги», — йдеться у заяві військового відомства США.

Постачання озброєння Україні — останні новини

Раніше видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Пентагон опрацьовує можливість перегляду напрямку постачання озброєння, яке раніше планували передати Україні, на користь Близького Сходу. Причиною такого кроку є стрімке виснаження запасів критично важливих боєприпасів США на тлі загострення війни з Іраном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що боєприпаси та засоби ППО, які були призначені для України, можуть бути відправлені на Близький Схід, де триває війна проти Ірану.