Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка розкритикував президента Павела

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка висловив критику на адресу президента Петра Павела через коментарі щодо можливого швидкого постачання бойових літаків Україні під час недавнього візиту до Києва.

У програмі Otázky Václava Moravce Мацінка назвав дії глави держави «поведінкою слона в порцеляновій крамниці», передає «Радіо Свобода».

За словами міністра, президент не узгодив свої заяви з урядом і не має повноважень давати такі обіцянки самостійно. Мацінка додав, що подібні висловлювання можуть створити напруженість у коаліції та ускладнити реальну передачу літаків, тому питання потребує обговорення на коаліційній раді.

Сам Петр Павел відкинув критику, наголосивши, що Україна вже понад пів року цікавиться чеськими навчально-бойовими літаками L-159, які ефективні для боротьби з дронами. На відміну від попередніх пропозицій, цього разу українська сторона запропонувала викуп літаків, що могло б прискорити процес і бути вигідним для чеського виробника. Остаточне рішення, за словами президента, залишається за урядом.

Спікер Палати депутатів Томіо Окамура заявив, що слова президента були редаговані українськими медіа і потім поширені у Чехії без уточнень. Колишній міністр закордонних справ Ян Ліпавський назвав ситуацію «невдалою», вказавши на брак координації між президентом і урядом.

Раніше колишня міністерка оборони Яна Чернохова зауважила, що всі наявні літаки L-159 потрібні чеській армії, і надлишкової техніки для передачі Україні наразі немає.

Нагадаємо, 16 січня президент Павел у Києві заявив про можливість поставки «в найближчий час» середніх бойових літаків, здатних збивати дрони. Він зазначив, що Чеська Республіка може відносно швидко забезпечити Україну такими літаками та висловив сподівання на успішне вирішення питання.