Постачання далекобійних ракет і бойових літаків: Кулеба — про запити України в Мюнхені

Цьогоріч на Мюнхенській безпековій конференції у пріоритеті будуть питання щодо військової допомоги Україні.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що нинішня Мюнхенська конференція з безпеки матиме важливе значення, адже там вирішуватимуться питання безпеки України, Європи й світу загалом.

Про це йшлося під час телемарафону 6 лютого.

"Головною темою буде постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили командними зусиллями. Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії", – сказав міністр.

Він також наголосив, що 2022 року саме під час Мюнхенської конференції президент України Володимир Зеленський виступив з промовою про надання зброї.

Додамо, що Мюнхенська конференція з питань безпеки відбудеться 17-19 лютого напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що Росію не покликали на Мюнхенську конференцію з безпеки.

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