Постачання іранських ракет Росії: в Офісі президента запропонували радикальну відповідь

У відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю.

Таку заяву зробив голова Офісу президента України Андрій Єрмак на тлі інформації про те, що Іран передав державі-агресорці сотні балістичних ракет.

“Демократії мають відповідати на терор автократій. Удари по терористичній Росії - це захист. А захист не є ескалацією”, - наголосив він.

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Також Андрій Єрмак зазначив, що країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам має бути покарана.

Раніше низка західних ЗМІ повідомила, що Іран передав Росії партію балістичних ракет.



На початку серпня агентство Reuters повідомило, що Москва може отримати сотні балістичних ракет Fath-360. За інформацією агентства, до країни-терористки поставлять більш ніж 200 ракет.



6 вересня видання Wall Street Journal з посиланням на анонімних європейських та американських чиновників повідомило, що влада Ірану вже відправила до Росії балістичні ракети малої дальності.



Іранська місія при ООН офіційно заперечує, що Тегеран постачає свої балістичні ракети до РФ, та заявляє, що відповідні повідомлення у західних ЗМІ не відповідають дійсності.

Нагадаємо, член комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану обмовився, що за надання зброї, а саме ракет та безпілотників, Тегеран отримує від Москви агропродукцію.

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