Постачання іранської зброї Росії: Тегеран зробив офіційну заяву

В Ірані стверджують, що не допомагають РФ, але за інформацією ЗМІ, Тегеран передав Росії сотні балістичних ракет.

Іранська місія при ООН офіційно заперечує, що Тегеран постачає свої балістичні ракети до РФ, та заявляє, що відповідні повідомлення у західних ЗМІ не відповідають дійсності.

Заяву місії опублікувало іранське інформагентство IRNA.

У п'ятницю, 6 вересня, місія заявила, що позиція Ірану щодо війни в Україні не змінилася. Тегеран наголошує на необхідності утримуватися від будь-яких заходів, які можуть спровокувати ескалацію бойових дій.

"Іран вважає нелюдським надання військової допомоги сторонам, залученим до конфлікту, що призводить до зростання людських жертв, руйнування інфраструктури та віддалення від переговорів про припинення вогню", – йдеться у заяві іранських дипломатів.

Іранська місія також закликала усі країни припинити постачання зброї як Росії, так і Україні.

У четвер посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані категорично відкинув "безпідставні та хибні звинувачення" у постачанні балістичних ракет Росії.

"Це одночасно іронічно і лицемірно, що три країни, які безпосередньо залучені в український конфлікт і вносять значний внесок у його ескалацію за допомогою постачання сучасної зброї, сміливо висувають такі необґрунтовані заяви проти Ірану", — заявив Іравані.

Він додав, що саме постачання західної зброї "продовжили" війну в Україні та стали причиною загибелі мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, повідомлення про постачання іранських балістичних ракет Росії для використання у війні в Україні опублікували кілька провідних західних ЗМІ, зокрема WSJ та Bloomberg.

В адміністрації Байдена прокоментували інформацію про постачання іранських ракет Росії для ударів по Україні. Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що це призведе до "драматичної ескалації".

Водночас на тлі повідомлень про можливе передавання балістичних ракет Росії Україна попередила Іран "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин.

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