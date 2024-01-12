Постачання Росії північнокорейських ракет: Пхеньян виступив із заявою

Північна Корея заперечує усі заяви про передавання агресорці Росії балістичних ракет для атак по Україні. Пхеньян вважає "необґрунтованою" такою інформацію.

Про це заявив представник КНДР в ООН Кім Сон, повідомляє державне інформагентство KCNA.

За його словами, Північна Корея "не відчуває потреби коментувати кожне необґрунтоване звинувачення США". Що більше, Кім Сон цинічно заявив, що США нібито є причиною війни Росії проти України. Дипломат повторив риторику роспропаганди про те, що "українська криза" створена конфронтаційною політикою Штатів та "зазіханням на розумні та справедливі інтереси безпеки Росії". Мовляв, тому Вашингтон "ніколи не уникне своєї відповідальності" за цю війну.

Крім того, Кім заявив, що КНДР не мала жодного відношення до теми засідання Радбезу ООН 10 січня, де обговорили використання РФ для обстрілу України північнокорейських ракет.

"США підтягнули КНДР, яка не має жодного відношення до обговорення пунктів порядку денного. Це є яскравим відображенням їхнього важкого становища у скрутному становищі й лише показує їхню недостатню міць і засоби у стратегічній конфронтації з Росією", - сказав Кім Сон.

Північнокорейський політик наголосив, що зв'язки Пхеньяна і Москви "є законними відносинами між незалежними суверенними державами… на основі поваги до принципу рівності та права на самовизначення".

Ракети з Північної Кореї для РФ

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі з посиланням на розсекречені дані розвідки заявив, що Росія використала для масованого повітряного удару ракети з Північної Кореї. Він назвав постачання зброї Пхеньяном РФ "значною та тривожною ескалацією". Як наслідок - США скликали Радбез ООН на 10 січня.

В Офісі президента прокоментували інформацію про постачання ракет КНДР до Росії. За словами Михайла Подоляка, Москва вже не маскує свої наміри міфічною "денацифікацією" на тлі укладання договорів з Пхеньяном і Тегераном. "Вісь зла" ще ніколи не була настільки очевидною, наголошує він.

Видання Sky News з посиланням на заяву Південої Кореї пише, що КНДР використовує Україну як ядерний полігон для своєї зброї, яка здатна нести ядерний заряд.

Також Південна Корея повідомляє, що Північна Корея може продати Росії твердопаливну ракету KN-23. Цей новий тип озброєння за своїми властивостями подібний до "Іскандера" - це балістична ракета малої дальності.

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