Постачання зброї до України: у Південній Кореї зробили важливу заяву 

Після того як Кім Чен Ин і диктатор РФ Володимир Путін підписали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство" Південна Корея перегляне питання постачання зброї до України.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на представника адміністрації президента Юн Сок Йола.

Зазначається, що адміністрація президента Південної Кореї засудила угоду, підписану між Росією та КНДР. В офіційній заяві Сеул заявив, що договір порушує санкції Організації Об'єднаних Націй.

"Уряд чітко наголошує, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї збільшити свою військову міць, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародної спільноти", - йдеться у заяві канцелярії президента.

Радник з національної безпеки Південної Кореї Чанг Хо Джин також висловив жаль з приводу "всеосяжного стратегічного договору" між Росією та КНДР та заявив, що його країна запровадить додаткові санкції проти чотирьох кораблів, п’яти організацій і восьми осіб, причетних до транспортування зброї та нафти між Москвою і Пхеньяном.

Своєю чергою, видання Associated Press пише, що Сеул перегляне свою політику обмеження підтримки України лише нелетальною допомогою, щоб допомогти країні протистояти російському вторгненню. Чиновник заявив, що не розкриватиме деталі щодо типів зброї, які може передати.

Зауважимо, що Південна Корея надсилала нашій країні гуманітарну допомогу. До передання зброї не доходило, бо Сеул має давню політику непостачання зброї країнам, які активно залучені до конфлікту.

Нагадаємо, Володимир Путін перебував з візитом у Північній Кореї. "Фюрер" Кремля і Кім Чен Ин підписали "миролюбний та оборонний" договір. Зокрема, після підписання північнокорейський диктатор заявив, мовляв, "Росія для КНДР – найчесніший друг і соратник, а Путін – найдорожчий друг корейського народу".

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