Постачання зброї КНДР для Росії: британська розвідка повідомила невтішні новини для України

За даними розвідки, північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади боєприпасів у західній Росії.

Північна Корея постачає Росії зброю для війни в Україні. За останні тижні РФ отримала понад 1000 контейнерів із озброєнням.

Про це повідомляє Міноборони Британії із посиланням на розвідку.

За їхніми даними, найімовірніше, північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади боєприпасів у західній Росії, які забезпечують бойові дії Росії в Україні.

"Якщо Північна Корея збереже нещодавні масштаби та темпи військових постачань (понад 1000 контейнерів за останні кілька тижнів), вона стане одним із найважливіших іноземних постачальників зброї для Росії поряд з Іраном та Білоруссю", - йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначають, що військовий пакет між Росією та КНДР, ймовірно, ще незавершений.

"Наразі незрозуміло, що Росія погодилася надати Північній Кореї натомість. Навряд чи повний пакет був завершений. Цілком імовірно, це була одна з головних тем для обговорення під час нещодавніх візитів російського керівництва до Північної Кореї. Ймовірно, це включатиме фінансову компенсацію, іншу економічну підтримку, надання військових технологій чи співпраці в інших сферах високих технологій, таких як космос", - припускають британські розвідники.

Нагадаємо, У ГУР оцінили ситуацію з постачанням Росії зброї КНДР та Іраном.

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