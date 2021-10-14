Постав у всій голій красі: у США вчитель з'явився на онлайн-уроці перед учнями у "костюмі Адама"

Постав у всій голій красі: у США вчитель з'явився на онлайн-уроці перед учнями у "костюмі Адама"

Батьки школярів витівкою вчителя обурені і вимагають його покарати.

У США у Державній школи Монтгомері розслідують факт появи вчителя перед учнями голим. Через коронавірус дітей перевели на онлайн-навчання, а під час Zoom-зустрічі один із викладачів з'явився перед підлітками у "костюмі Адама".

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Про це розповідає місцевий телеканал WSFA 12 News.

Інцидент стався днями під час відеодзвінка зі школярами Zoom. Діти такою витівкою шоковані, неприпустимою її вважають і батьки.

"Мені просто огидно від цієї ситуації. Діти не повинні піддаватися таким речам. Я не знаю, що шкільна система планує з цим робити, але я не думаю, що цей вчитель взагалі не має повернутися у будь -яку школу", - говорить мама однієї із учениць Майкл Райт.

У школі повідомили про початок розслідуванні інциденту, а за його результатами обіцяють вжити заходів.

Поки що невідомо, чи було оголення вчителя випадковои чи спланованим.

Нагадаємо, що у Запоріжжі в одному із супермаркетів голий чоловік, загорнутий у білу тканину, яку він тримав однією рукою, розгулював у супермаркеті. Чоловіка "виловила" охорона.

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