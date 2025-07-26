Поставка Patriot для України: хто і як фінансуватиме купівлю американської зброї

Patriot / © Associated Press

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Європейські країни, такі як Німеччина і Норвегія, заявили, що витратять мільярди доларів на американську зброю для України в рамках угоди з адміністрацією Дональда Трампа.

Про це пише видання The Washington Post.

У 2024 році Німеччина внесла зміни до конституції, щоб дозволити Берліну залучати сотні мільярдів євро на військові витрати, зокрема на закупівлю озброєнь для України. Норвегія, маючи найбільший у світі суверенний фонд, також готова фінансувати системи ППО. Інші європейські країни обговорюють спільне фінансування, але поки не визначилися, як саме оплачуватимуть постачання.

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Після того, як президент Трамп погодився дозволити передачу американської зброї Україні за умови, що оплатять європейці, розпочалися складні переговори про те, хто і яку техніку надасть і за які кошти. Попередньо потрібно покрити близько 10 мільярдів доларів на озброєння.

План передбачає, що країни можуть передавати Україні наявні системи або боєприпаси, а потім купувати їх заміну в США. Також Вашингтон може перенаправити поставки, які мали йти в інші країни, і продавати їх європейцям для подальшого експорту в Україну.

Основна увага приділяється батареям систем ППО Patriot та перехоплювачам ракет, які потрібні Києву для захисту від російських балістичних атак. Німеччина запропонувала профінансувати дві батареї і веде переговори з іншими країнами для збору коштів на додаткові системи.

Нова німецька влада прийняла масштабний план витрат, що послаблює жорсткі обмеження на державний борг, дозволяючи витратити до трильйона доларів на оборону та інфраструктуру за наступне десятиліття.

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Норвегія, країна з найбільшим у світі нафтовим фондом, також готова профінансувати одну з батарей Patriot і збільшила свою допомогу Україні до 7,8 млрд доларів у 2024 році.

Щонайменше шість інших країн — Данія, Швеція, Фінляндія, Велика Британія, Нідерланди і Канада — також готові долучитися до фінансування, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Проте багато столиць очікують на остаточне затвердження планів. Данія і Швеція заявили, що можуть об’єднати зусилля для збору коштів. Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив: «Звичайно, ми не зможемо зробити це самі, нам потрібні партнери, але ми готові».

Водночас у деяких країнах є сумніви. Прем’єр Норвегії Джонас Гар Стьоре заявив, що союзникам потрібна додаткова інформація від США, зокрема про те, наскільки швидко Вашингтон зможе замінити передані системи.

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Британія поки не оголосила плани закупівлі Patriot для України. Прем’єр Кір Стармер, який підтримує Київ, не дав конкретних відповідей журналістам.

Щоб заохотити союзників витрачати кошти, НАТО зараховуватиме військову допомогу Україні як виконання зобов’язання підвищити військові витрати до 5% ВВП — вимоги, яку висунув Трамп.

Рютте, який минулого тижня був присутній у Білому домі під час оголошення плану передачі зброї, подякував Трампу за те, що він «дає Україні те, що їй потрібно», додавши: «Але хоче, щоб це оплатили європейці — це цілком логічно».

Вартість однієї батареї Patriot може перевищувати 1 мільярд доларів, а кожна ракета-перехоплювач коштує близько 4 мільйонів доларів.

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Основною проблемою залишається джерело систем, адже країни не хочуть позбавлятися власних Patriot через побоювання втрати захисту, а виробництво не встигає задовольняти попит.

Адміністрація Трампа оживила переговори, запропонувавши країнам, які передадуть батарею, отримати пріоритет або кращі умови на її заміну. Також обговорюються можливі поставки радарів, систем радіоелектронної боротьби, дрон-перехоплювачів і артилерії.

Європейські міністри оборони провели віртуальну зустріч з міністром оборони США Пітом Хегсеттом і верховним командувачем НАТО Алексусом Г. Гринкевичем для обговорення плану. Незважаючи на виклики, для європейських лідерів цей план є знаковим поворотом після побоювань, що адміністрація Трампа припинить постачання зброї Україні.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що США розглядають наявні запаси і виробничі можливості, щоб підтримати оборону України, але поки що «тягар покладається на американських платників податків».

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Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас привітала рішення США, але вважає його недостатнім і наголосила, що Європа має брати більшу частину фінансового навантаження.

На сьогодні озброєння закуповується з національних бюджетів країн Європи і координації НАТО, без використання бюджетних коштів Євросоюзу, які витрачаються повільніше через процедурні вимоги.

У 2024 році європейські країни мобілізували понад 40 млрд доларів на військову допомогу Україні, але поки що складно повністю компенсувати американську підтримку, особливо у сфері критичних систем ППО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просить партнерів надати 10 батарей Patriot і наразі отримав обіцянки щодо трьох. Він зазначив, що головне завдання — знайти фінансування для всіх десяти.

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Німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що Берлін планує надати п’ять батарей Patriot в рамках домовленостей з адміністрацією США. Швейцарія, яка замовила п’ять Patriot, відтермінує їх отримання через пріоритетність постачання Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Румунія і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі проти російської агресії, зокрема у військовій сфері, однак наразі не йдеться про те, щоб надати ще одну систему Patriot.