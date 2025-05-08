Поставки ракет Taurus: новий канцлер Німеччини заінтригував заявою

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покладатися на уряд ФРН, коли його запитали про постачання Києву крилатих ракет Taurus.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ZDF.

«Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку Німеччина», — сказав Мерц, відповідаючи на запитання про поставки ракет Taurus.

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За його словами, останніми місяцями через зміну уряду Німеччина була дещо «стриманою» у форматі Є3 (Велика Британія, Франція і Німеччина). Новий канцлер Фрідріх Мерц планує зустрітися з британським прем’єрос Кіром Стармером найближчим часом, а президент Франції Еммануель Макрон став першим лідером, до якого він здійснив свій офіційний візит. Метою цих переговорів були «інтенсивні консультації» щодо України.

Мерц також вважає, що до дипломатичного формату за участі Німеччини, Франції та Великої Британії доцільно залучити Польщу.

Раніше у Німеччині назвали умову для надання Україні ракети Taurus.